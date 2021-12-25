В Татарстане обеспечили жильем 739 семей

В Татарстане выполнили все мероприятия по программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В списке были 739 семей-получателей, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.



По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустраивались 49 общественных пространств. 13 объектов республика строила на собственные средства. Все 62 объекта завершены. Еще 8 объектов благоустроили после победы в конкурсе малых городов и исторических поселений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В текущем году продолжилась реализация программы «Наш двор». В список попали 1077 дворов. Сейчас ведется приемка выполненных работ.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» плановые показатели по вводу жилья на 2021 год в Татарстане выполнили в полном объеме. По плану необходимо было ввести 2 млн 670 тыс. квадратных метров, фактически ввели — 2 млн 682 тыс. 780 кв. м. Больше половины от общего объема ввода жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство, передает пресс-служба президента РТ.

Заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев в четверг сообщал, что в Татарстане в следующем году планируется нарастить ввод жилья на 3%, до 2,7 млн кв. м.



Татьяна Леухина