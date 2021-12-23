В Татарстане в следующем году планируют нарастить ввод жилья на 3%

В Татарстане в следующем году планируется нарастить ввод жилья на 3%, до 2,7 млн кв. м. Об этом заявил заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев.

60% от построенного жилья составят индивидуальные дома, а остальные — многоквартирные. Последние возводятся на новых территориях, «которые начнут «выстреливать» в 2023—2024 годах».

Фото: kzn.ru

В этом году ввод жилья в Татарстане составил 2,6 млн кв. м. Из них 35% были многоквартирными жилыми домами, остальные — индивидуальными, передает «Коммерсант».

Гимаев также сообщил, что в Татарстане стабилизировались цены на строительные материалы.

Ранее республика стала лидером по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов среди регионов России. В течение 2021 года в Татарстане ввели в эксплуатацию семь домов из 16 долгостроев, сданных в России.

