Рустам Минниханов: «Есть угрозы, связанные с новой разновидностью ковида»

Темпы заболеваемости снижаются, но успокаиваться еще рано

На традиционном субботнем совещании в Доме правительства обсудили ситуацию с коронавирусом за декабрь. Главный санитарный врач республики Марина Патяшина рассказала о том, что в декабре ситуация стабилизировалась.

По сравнению с прошлым месяцем заболеваемость снизилась в 1,8 раза. За неполный месяц в республике заболели 4 109 человек.

Источник: скриншот видео с заседания в Доме правительства

Такой успех Патяшина напрямую связывает с введенными осенью ограничениями:

— Сезон роста заболеваемости начался в октябре, и только благодаря таким вынужденным мерам, как QR-коды в ряде общественных мест и обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, мы достигли снижения заболеваемости. Но это не повод для успокоения. Подъемы и спады в течение двух лет мы уже неоднократно наблюдали. В мире снова нестабильная ситуация, связанная с распространением штамма «омикрон».

Рустам Минниханов в своем выступлении тоже обратил внимание на омикрон-штамм. Он сказал:

— Темпы [заболеваемости] снижались, но остановились пока на одном уровне. Ситуация пока стабилизировалась, но мы видим: более 100 стран имеют проблемы с новым типом вируса. Как правило, все что было за пределами [страны], обязательно к нам дойдет. Расслабляться нельзя. С учетом оценок экспертов есть большая вероятность, что существующие средства действуют, но насколько эффективно — мы пока не знаем. То есть ковид никуда не ушел, есть угрозы, связанные с новой его разновидностью!

За последние два месяца в Татарстане привили более миллиона человек

Как сообщила Марина Патяшина, за минувшие два месяца в республике привили более миллиона человек — почти половину от тех 75% взрослого населения, которые на сегодняшний день вакцинированы в Татарстане.

Источник: скриншот видео с заседания в Доме правительства

Как рассказала Марина Патяшина, среди татарстанцев старше 60 лет привиты 66% человек.

Всего осталось вакцинировать 160 тысяч жителей республики, чтобы достигнуть заветной цифры в 80% — тогда будет считаться, что в Татарстане достигнут коллективный иммунитет.

Отдельно глава татарстанского управления Роспотребнадзора прошлась по студенческой вакцинации: в среднем студенты привиты почти на 58% в 27 вузах республики. Но есть вузы, которые серьезно отстают в этой работе. Это, к примеру, Институт социальных и гуманитарных знаний, Российский исламский институт, ТИСБИ и другие.

Роспотребнадзор продолжает проверять предприятия республики на предмет выполнения противоэпидемических предписаний. Патяшина сообщила, что за декабрь проверили уже более 1000 объектов, нарушения нашли в 17% из них (кстати, процент нарушений снизился по сравнению с ноябрем на 4 п.п.). Деятельность 13 объектов приостановлена. Лидерами по нарушениям по-прежнему остаются объекты общественного питания и торговли.

«К старшему всегда надо обращаться «абый» и «апа»

Рустам Минниханов, обсуждая вопрос вакцинации, никак не мог обойти вниманием происшествие в Елабуге, мэр которой Рустем Нуриев допустил некорректные высказывания в адрес пожилых граждан, которые не желают прививаться. С одной стороны, президент признал: большинство людей, которых мы теряем, воздержались от прививки, считали ее ненужной. Так что работу по вакцинации надо продолжить. Однако в очередной раз напомнил, что делать это надо «разумно и без каких-либо оскорблений». Минниханов напомнил, что для тех, кто не хочет прививаться, есть и другой путь — самоизолироваться и сидеть дома. И это право каждого человека.

— Поэтому я осуждаю то, что произошло в Елабуге, — сказал президент. — Вообще, к старшему всегда надо обращаться «абый» или «апа». Мы, Рустем, осуждаем ваш поступок, и пусть это будет уроком для всех нас. Такие вещи недопустимы. Каждый человек — личность. Оскорблять мы не имеем права. Да, мы можем его не допустить на работу, в рамках законодательства. Но оскорблять человека мы не имеем права! Люди, которые старше нас, заслуживают только уважения.

Рустам Минниханов сказал, что переговорил по телефону с мэром Елабуги, тот осознал свой поступок и официально извинился. Попросил прощения и сам президент — сказал, что тоже несет ответственность за действия коллег.

— Мы видим, 85% из тех, кто, к сожалению, скончались, — это люди старшего возраста. Им, как никому, надо вакцинироваться. Но мы все это должны делать очень, очень взвешенно! Надо бережно относиться к взрослому населению. Методы, подходы к вакцинации — все должно быть в тех нормах и традициях, которые [диктует нам] наша мораль и наше воспитание. Как нас воспитывали наши родители, — напомнил президент Татарстана.



Людмила Губаева