Врач предупредила о трагических последствиях «ковид-вечеринок»

Фото: Ринат Назметдинов

Замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о том, что «ковид-вечеринки», на которых люди специально заражаются коронавирусом, могут привести к трагическим последствиям. В надежде получить естественный иммунитет, а не делать прививку, люди намеренно заражаются коронавирусом, но результаты могут быть непредсказуемыми. Руженцова говорит, что во время распространения предыдущих штаммов коронавируса последствия таких экспериментов были трагичными — вплоть до летальных исходов.

Сейчас российские медики обеспокоены тем, что «ковид-вечеринки» снова участились — теперь россияне стремятся поскорее заразиться «омикроном», чтобы получить естественный иммунитет — тем более, что появляется все больше новостей о том, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания.

— Кто-то может вообразить, что вечеринка с участием носителя штамма, заражение которым многие люди переносят легко, — безопасный путь к получению иммунитета. Но такое представление является ошибочным, — предупреждает врач она в интервью радио Sputnik.

Некоторые, в том числе больные хроническими заболеваниями, могут заболеть в тяжелой форме, и новый штамм требует самого серьезного отношения и соответствующих мер предосторожности, говорит Руженцова.

Напомним, Александр Мясников предполагает, что статистика по низкой смертности от омикрон-штамма вызвана исключительно тем, что он пока распространяется в странах с очень высоким процентом вакцинации среди населения.



Людмила Губаева