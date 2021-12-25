На Республиканскую новогоднюю елку в Казани приедут 8 тысяч детей

Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Республиканскую новогоднюю елку можно будет посмотреть онлайн. Праздник состоится сегодня в «Баскет-холле», на него приглашены восемь тысяч детей со всей республики. Это ребята, которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни. Кроме того, на елку приглашены дети из незащищенных социальных категорий.

Представление в этом году будет построено в форме мюзикла, его покажут дважды — в 12.00 и в 15.00. Темой представления станет цифровизация, виртуальный мир и его влияние на семейные отношения.

По традиции, праздник посетит президент Татарстана Рустам Минниханов. Каждый зритель получит сладкий подарок. Кроме того, дети, которые не смогут приехать на елку по состоянию здоровья, получат свои подарки с доставкой — в этом помогут социальные службы республики.

Родители, актеры и аниматоры допускаются на площадку праздника только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Напомним, две недели назад Рустам Минниханов объяснял, почему власти решили все-таки провести очные новогодние елки для татарстанских детей: по его словам, дети ждут праздника, и их нельзя его лишать. Но все мероприятия должны пройти в безопасном режиме и в полном соответствии с санитарными требованиями, установленными Роспотребнадзором.



Людмила Губаева