Минниханов рассказал, как пройдут новогодние елки в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного субботнего совещания в Доме правительства РТ рассказал, в каких условиях пройдут новогодние елки в республике.

По его словам, сейчас прорабатывается формат проведения праздничных мероприятий для детей. Глава республики назвал основные позиции защитных мероприятий. Это QR-коды для персонала, аниматоров, волонтеров и родителей, маски и социальная дистанция в помещениях, где проходит праздник, и входные фильтры с термометрией.

— Есть территории, которые запрещают детские новогодние мероприятия, но мы считаем, что это праздник для детей, они его ждут. Поэтому мы не можем лишить наших детей этого праздника! — сообщил Рустам Минниханов. — Но главная задача — все эти мероприятия должны быть проведены максимально безопасно.





Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне стало известно, что работы по праздничному украшению Казани к Новому году завершат к 20 декабря.



Дарья Акимова