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Минюст РФ включил в список иноагентов петербургскую и краснодарскую организации ЛГБТ

22:23, 24.12.2021
Минюст РФ включил в список иноагентов петербургскую и краснодарскую организации ЛГБТ
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России обновило список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствующий реестр добавлены краснодарская инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс»* и петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход»*.

Фото: minjust.gov.ru

Уточняется, что в реестр включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица.

В этом месяце Минюст РФ также обновил перечень иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В него вошли четыре журналиста. Также изменился список некоммерческих организаций-иноагентов.

*Незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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