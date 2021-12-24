Минюст РФ включил в список иноагентов петербургскую и краснодарскую организации ЛГБТ
Министерство юстиции России обновило список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соответствующий реестр добавлены краснодарская инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс»* и петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход»*.
Уточняется, что в реестр включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица.
В этом месяце Минюст РФ также обновил перечень иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В него вошли четыре журналиста. Также изменился список некоммерческих организаций-иноагентов.
*Незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента
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