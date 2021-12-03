Минюст России пополнил реестр СМИ-иноагентов
Минюст России обновил перечень иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В реестр СМИ-иноагентов попали Регина Хисамова*, Регина Гималова*, Андрей Григорьев* и Алина Григорьева*. В списке некоммерческих организаций-иноагентов оказалась Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин.Армия.Право»**.
В прошлом месяце депутат Госдумы Евгений Федоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян. Он отметил, что недавно одна из российских НКО была признана осуществляющей экстремистскую деятельность. Среди жертвователей средств для организации были граждане России, которые проживают за рубежом, в том числе в странах, которые применяют санкции против РФ.
*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента
**Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента
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