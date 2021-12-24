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Татарстан стал лучшим среди регионов России по привлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда»

21:19, 24.12.2021
Татарстан стал лучшим среди регионов России по привлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан стал лидером среди регионов России по привлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РТ.

По данным ведомства, в настоящий момент в списке участников значится 143 предприятия разных отраслей экономики.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказал заместитель премьер-министра республики — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, высокая производительность труда является ключевым показателем конкурентоспособности республиканской экономики. Также повышение производительности труда — это основной резерв достижения цели, поставленной в стратегии развития РТ до 2030 года.

На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов назвал Татарстан привлекательным регионом с точки зрения инвестиций и развития экономики.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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