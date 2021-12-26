В Казани на реконструкцию теплосетей на трех улицах направят 135 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани проведут реконструкцию магистральной тепловой сети №17 по ул. Волгоградской и внутриквартальных теплосетей по ул. Олега Кошевого и ул. Рихарда Зорге. На эти цели готовы выделить 135 миллионов рублей.

Заказчиком строительно-монтажных работ, включая поставку подрядчиком материально-технических ресурсов и передачу им строительных отходов на утилизацию, выступает АО «Татэнерго».

Общий срок их выполнения — с 2 мая по 31 августа следующего года, следует из документации на портале госзакупок.

Кроме того, в Казани планируется провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ахтямова, ул. Дзержинского и магистральной тепловой сети №21 по ул. Юлиуса Фучика. Общий срок их выполнения — с 15 мая по 31 августа 2022 года.



Татьяна Демина