В Казани реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей выполнят за 101,5 млн рублей

На реконструкцию тепловых сетей Казани выделят 101,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Планируется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ахтямова, ул. Дзержинского и магистральной тепловой сети №21 по ул. Юлиуса Фучика. Строительно-монтажные работы требуется выполнить с поставкой материально-технических ресурсов и передачей на утилизацию строительных отходов.

Заказчик — АО «Татэнерго». Общий срок выполнения работ — с 15 мая 31 августа 2022 года. Заявки принимаются до 13 января 2022-го. Заявки будут рассматриваться двумя частями: 20 января и 10 февраля.

Недавно стало известно, что для мэрии Казани разработают программу «Управление жилищной политикой» на базе платформы 1С. На эти цели направят 2,5 млн рублей.



Маргарита Головатенко