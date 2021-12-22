В Казани реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей выполнят за 101,5 млн рублей
На реконструкцию тепловых сетей Казани выделят 101,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Планируется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ахтямова, ул. Дзержинского и магистральной тепловой сети №21 по ул. Юлиуса Фучика. Строительно-монтажные работы требуется выполнить с поставкой материально-технических ресурсов и передачей на утилизацию строительных отходов.
Заказчик — АО «Татэнерго». Общий срок выполнения работ — с 15 мая 31 августа 2022 года. Заявки принимаются до 13 января 2022-го. Заявки будут рассматриваться двумя частями: 20 января и 10 февраля.
Недавно стало известно, что для мэрии Казани разработают программу «Управление жилищной политикой» на базе платформы 1С. На эти цели направят 2,5 млн рублей.
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