Столица Татарстана стала лучшим городом республики по подготовке спортсменов

В Казани подвели итоги конкурса «Спортсмен года — 2021». Столица Татарстана завоевала титул лучшего города республики по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта. Об этом сообщили в казанской мэрии.

Также различные награды заслужили городские спортивные школы и спортсмены. Например, в номинации «Лучшая спортивная школа Татарстана» победила школа единоборств «Ак Барс». А в номинации «Лучший руководитель спортивного объекта» победу одержал глава стадиона «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно сообщалось, что в РТ спортсменами 2021 года стали олимпийская чемпионка, фехтовальщица на рапирах Марта Мартьянова и нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов.

Диана Жиленкова