В Татарстане будут судить главу ООО «Завод металлоконструкций Набережные Челны» за сокрытие денежных средств

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего директора ООО группа предприятий «Завод металлоконструкций Набережные Челны». Его обвиняют в сокрытии денежных средств организаций, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.



По версии следствия, в период с марта по август прошлого года обвиняемый с целью сокрытия денежных средств предприятия, за счет которых должна быть взыскана задолженность по налогам и страховым взносам в размере свыше 6 млн рублей, произвел расчеты с тремя контрагентами векселем на сумму более 15,8 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

На имущество обвиняемого наложили арест. В скором времени уголовное дело отправят в Набережночелнинский городской суд РТ для рассмотрения по существу.

В этом месяце в Нижнекамске осудили мужчину за кражу 290 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации.

Диана Жиленкова