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В Нижнекамске осудили мужчину за кражу 290 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации

12:34, 17.12.2021
В Нижнекамске осудили мужчину за кражу 290 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации
Фото: pixabay.com

В Нижнекамске суд признал виновным мужчину за кражу 290 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации, городская прокуратура поддержала обвинение, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

35-летний местный житель проник в офис на проспекте Химиков ночью 16 апреля. Оттуда он похитил сейф с 290 тысячами рублей, установил суд.

Мужчина вину признал, похищенное вернул. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура РТ

Недавно суд признал виновными в краже 25-летнюю ранее судимую жительницу Зеленодольска и 31-летнюю жительницу Казани.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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