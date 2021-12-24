Этой ночью на уборку улиц Казани от снега вышли 227 единиц специальной техники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью казанские улицы от снега будут очищать 227 единиц специальной техники. В их число входят 70 комбинированных дорожных машин, 56 тракторных щеток, 38 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить из разных точек города. Работы будут производиться на улицах Баумана, Бехтерева, Ершова, Космонавтов, Курашова, Муштари, Маяковского, Родины и др. Дорожные службы призывают горожан не парковать машины вдоль проезжей части.

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня днем на уборку улиц города от снега вышли 494 рабочих и 251 единица спецтехники. Согласно данным Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани, за минувшие сутки вывезли 3 945 тонн снега, а с начала зимнего сезона — более 108 тысяч тонн.

Диана Жиленкова