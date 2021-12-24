На уборку улиц Казани от снега вышли 494 рабочих и 251 единица спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня очищать от снега казанские улицы вышли 494 дорожных рабочих и 251 единица специальной техники, среди которой 51 комбинированная дорожная машина, 64 тракторные щетки, 53 самосвала, 40 фронтальных погрузчиков, 28 МКСМ «Барсик» и другая техника. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Снег будут вывозить с участков улиц Агрономической, Белинского, Беломорской, Вересаева, Газовой, Галактионова, Кул Гали, Главной, Губкина, Журналистов, Рихарда Зорге, Качалова, Кирпичникова, Кулахметова, Курчатова, Латыпова, Литвинова, Мавлютова, Магаданской, Магистральной, Мариупольской, Межлаука, Моторной, Кави Наджми, Новоселье, профессора Нужина, Профсоюзной, Пушкина, Серова, Тинчурина, Товарищеской, Тыныч, Ударной, Сибгата Хакима, Челюскина, Чкалова, а также с Аметьевской магистрали, перекрестка улицы Даурской и Оренбургского тракта и проспекта Победы.

По данным Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани, за прошлые сутки с городских улиц вывезено 3 945 тонн снега, а с начала зимнего сезона — более 108 тысяч тонн.

Фото: Дмитрий Резнов

Ночью с 22 на 23 декабря снег с улиц Казани убирали 58 дорожных рабочих и 299 единиц спецтехники.

Дарья Акимова