Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат для лечения СМА
Минздрав зарегистрировал самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, сообщает «Интерфакс».
Международное непатентованное наименование лекарства — онасемноген абепарвовек. Чтобы ребенок выздоровел, достаточно одной дозы препарата. Лекарство стоит $2,1 миллиона.
Документы на регистрацию были поданы «Новартис Фарма» в Минздрав в июле 2020 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым