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Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат для лечения СМА

19:20, 09.12.2021

Минздрав зарегистрировал самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, сообщает «Интерфакс».

Международное непатентованное наименование лекарства — онасемноген абепарвовек. Чтобы ребенок выздоровел, достаточно одной дозы препарата. Лекарство стоит $2,1 миллиона.

Документы на регистрацию были поданы «Новартис Фарма» в Минздрав в июле 2020 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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