В Воронежской области по подозрению в госизмене задержали военного

В Воронежской области сотрудниками ФСБ был задержан военнослужащий, завербованный украинской разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Военнослужащий Западного военного округа, завербованный украинской военной разведкой, осуществлял сбор данных о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по 275 статье УК РФ («Государственная измена»).

Напомним, 2 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал российского военного эксперта «Центра стратегической конъюнктуры» Владимира Неелова по подозрению в госизмене.



Максим Кокунин