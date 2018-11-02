Суд арестовал военного эксперта Владимира Неелова по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал арест российского военного эксперта «Центра стратегической конъюнктуры» Владимира Неелова. Его подозревают в совершении преступления по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

«Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО «Лефортово», — цитирует источника ТАСС.



Срок ареста Неелова не уточняется. Он известен комментариями о деятельности частных военных компаний (ЧВК).