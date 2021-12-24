«Предприятие автомобильных дорог» в Челнах выделит на ремонт транспорта 100 млн рублей

МУП «Предприятие автомобильных дорог» в Набережных Челнах объявило тендер на оказание услуг по ремонту транспортных средств. Начальная цена договора составила 100 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Исполнитель обязан производить ремонт машин с их полной разборкой и заменой агрегатов, работы по покраске и шиномонтажу. В техническом задании указывается автопарк, содержащий дорожно-строительную технику (бульдозеры, катки, установки ГНБ), коммунально-строительную (подметально-уборочные машины, грузовики, автобусы) и легковые автомобили марок Fiat Albea (Doblo), Chevrolet Niva, Opel Astra, Ford Mondeo, Toyota Camry, Nissan Tiida, Volvo XC90.

Стоимость текущего ремонта составляет 63 млн в год и 37 млн на обслуживание транспорта.

Перед наступлением зимы «Предприятие автомобильных дорог» занималось продажей 26 единиц бесхозной техники стоимостью от 5 тыс. до 4 млн рублей. Среди выставленных на продажу машин были снегопогрузчики, автопогрузчики, битумовоз, легковые автомобили и различные прицепы.

Максим Кокунин