В Челнах предприятие автодорог распродает бесхозную технику стоимостью от 5,2 тыс. рублей до 4 млн
Перед зимним сезоном предприятие автомобильных дорог в Набережных Челнах распродает 26 единиц техники, среди которых грейдеры, снегопогрузчики и автопогрузчики, сообщает Chelny.biz.
Самая дешевая позиция — 18-летняя «Волга» за 5,2 тыс. рублей. Чуть дороже — два автомобиля «Жигули» от 7 тысяч рублей. Самый дорогой лот — дорожная машина 2014 года выпуска от 4 млн рублей.
Еще продаются битумовоз, погрузчики, легковушки, прицепы, полуприцеп-цистерна. Вся техника в общей сложности обойдется покупателю примерно в 7 млн рублей. Аукцион назначили на 16 ноября.
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