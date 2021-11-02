В Челнах предприятие автодорог распродает бесхозную технику стоимостью от 5,2 тыс. рублей до 4 млн

Перед зимним сезоном предприятие автомобильных дорог в Набережных Челнах распродает 26 единиц техники, среди которых грейдеры, снегопогрузчики и автопогрузчики, сообщает Chelny.biz.



Самая дешевая позиция — 18-летняя «Волга» за 5,2 тыс. рублей. Чуть дороже — два автомобиля «Жигули» от 7 тысяч рублей. Самый дорогой лот — дорожная машина 2014 года выпуска от 4 млн рублей.

Еще продаются битумовоз, погрузчики, легковушки, прицепы, полуприцеп-цистерна. Вся техника в общей сложности обойдется покупателю примерно в 7 млн рублей. Аукцион назначили на 16 ноября.

Фото: kzn.ru (архив)

В октябре «Реальное время» разбирало, чего ожидать от мирового автопрома при современном дефиците микрочипов.

Маргарита Головатенко