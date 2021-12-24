Больше 77% жителей ПФО боятся за жизнь и здоровье своих детей-школьников

77,6% жителей Приволжского федерального округа, у которых есть дети-школьники, боятся за их жизнь и здоровье и опасаются возможных нападений на учебные заведения. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «ПромРейтинг», проведенного в октябре — ноябре 2021 года.

Не последнюю роль в появлении подобных страхов сыграли сообщения о стрелках в школах и вузах Казани, Перми и Омска в 2021 году. После этих событий депутаты приняли закон, повышающий возраст владения оружием для охоты и самообороны с 18 лет до 21 года. Эксперты считают причинами такой агрессии у детей компьютерные игры, воспитание и травлю.

Респонденты назвали пять основных причин, по которым школьники и студенты нападают на учебные заведения. Это психические расстройства, особенности воспитания, вседозволенность, влияние интернета и система образования.



Самая большая доля опрошенных, опасающихся за своих детей-школьников, проживает в Приволжском федеральном округе — 77,6%. Это может быть связано с майской трагедией в казанской гимназии №175. Сильное беспокойство испытывают также жители Дальневосточного и Южного федеральных округов — 74,1% и 73,7% соответственно.

В основном боятся за детей женщины (среди опрошенных россиян их 63%) и люди старше 45 лет (64,3%).

Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что вопросы конфликтных ситуаций находятся в зоне особого внимания.

— В наш адрес продолжают поступать обращения граждан, связанные с конфликтными ситуациями среди участников образовательного процесса в школах. Эти вопросы в зоне внимания держит и Министерство образования и науки в РТ, и Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сегодня выстроена системная работа по повышению профессиональных компетенций педагогов по конструктивному разрешению конфликтов и их профилактике, развиваются школьные службы примирения, — отметила она

Она привела в пример опыт школы №70 с углубленным изучением отдельных предметов:

— С 2015/16 учебного года в школе работает школьная служба примирения. Куратором службы выступает педагог-психолог, в школе семь волонтеров из числа обучающихся, которые прошли в рамках профильной смены тренинговые занятия по обучению навыкам работы в школьной службе примирения. Служба работает с учащимися, педагогами, родителями. Конфиденциально восстанавливает отношения, решает конфликты. Благодаря созданию в школе службы примирения ребята понимают, что из самой, казалось бы, тупиковой ситуации есть выход, из любой конфликтной ситуации можно выйти с достоинством, взяв на себя ответственность за свои поступки.

Несколько дней назад в казанском суде огласили часть допроса Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию №175 в мае 2021 года. В эту школу он пошел, потому что, как выпускник, знал о внутреннем расположении помещений и об отсутствии охраны. Такие показания обвиняемого в расстреле учебного заведения озвучила на суде следователь СК.

Дарья Акимова