В казанском суде огласили часть допроса Ильназа Галявиева

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В гимназию №175 Галявиев пошел, потому что как выпускник знал и о внутреннем расположении помещений, и об отсутствии охраны. Такие показания обвиняемого в расстреле учебного заведения озвучила на суде в Казани следователь СК.



«Если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев в гимназию не пошел бы», — сообщила представитель следственной группы по делу.

Декабрьские показания «казанского стрелка» приобщили к ходатайству следствия о продлении домашнего ареста другому фигуранту дела — экс-директору компании «Ваша безопасность» Сергею Иванову. Ему предъявлено обвинение в связи с исполнением контракта по системе контроля и управления доступом в гимназии №175, частью которого был магнитный замок на входе.

О деталях заседания, потерях попавших в дело поставщиков и новых контрактах на безопасность школ Казани — в материале «Реального времени».