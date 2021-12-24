Зал вылета международных линий терминала 1А казанского аэропорта расширят

Фото: Максим Платонов

Аэропорт ожидает роста объемов пассажирских перевозок в 2022-м

Как стало известно «Реальному времени», в Международном аэропорту «Казань» планируется расширить зал вылета международных линий терминала 1А. Выделят на эти цели почти 3,3 миллиона рублей.

Эта сумма предполагает выполнение строительно-монтажных работ, включает в себя стоимость материалов, изделий и оборудования и их транспортировки. Уложиться в выделенный бюджет необходимо и при уборке мусора после завершения работ.

— В связи с ожидаемым в 2022 году ростом объемов пассажирских перевозок, в частности на международных направлениях, а также в связи с увеличением числа рейсов, которые выполняются на широкофюзеляжных типах воздушных судов, аэропортом «Казань» принято решение провести расширение залов ожидания в международном секторе, — рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.



С подрядчиком, который займется увеличением площади зала вылета международных линий терминала 1А, казанский аэропорт пока не определился. Его поиски продолжатся до конца года. Привлечь к исполнению аэропорт желает специализированную организацию как минимум с трехлетним опытом выполнения аналогичных работ. Кроме того, в ее арсенале должны иметься необходимые технические средства и квалифицированные сотрудники, которым и поручат расширение зала вылета международных линий.

Источник: kazan.aero

На выполнение работ подрядчику отводится 78 календарных дней. В новом виде зал вылета международных линий терминала 1А должен предстать не позднее 28 марта 2022-го.

Что сделают за 78 дней

В общей сложности перечень планируемых работ по расширению зала вылета международных линий терминала 1А включает 51 пункт. В частности, подрядчику придется возвести, а потом разобрать инвентарные леса, собрать и увезти на расстояние до 32 км от аэропорта весь строительный мусор.

Планируется демонтировать (с сохранением) деревянные полотна и металлические дверные коробки входных дверей. Со стороны выхода на телетрапы необходимо разобрать облицовку стен из композитных панелей в местах устройства П-образных арок, а в продольном направлении — разобрать ограждающие конструкции стен из ГВЛ на каркасе.

Поработать с дверями подрядчику придется и внутри помещения. В частности, снять деревянные дверные полотна и три металлические дверные коробки. При этом их надо сохранить.

На площади в 375,497 «квадрата» подрядчику придется снять с пола линолеум, выровнять основание поля из цементной стяжки толщиной до 3 см, а затем выложить керамическую напольную плитку.

На этой же площади необходимо разобрать конструкцию подвесного потолка, но сохранить его плиты. Его, к слову, просто заменят. В зале вылета международных линий терминала 1А по-прежнему будет подвесной потолок, но уже новый.

Источник: документация тендера

Часть работ по расширению зала вылета международных линий терминала 1А затронет санузел. Там подрядчику также придется демонтировать дверные деревянные полотна в перегородках и две металлические дверные коробки. Проемы затем необходимо зашить гипсоволокнистыми листами в два слоя с каждой стороны.

В помещении санузла подрядчик должен демонтировать два унитаза, шесть керамических раковин со столешницей, шесть смесителей без душевой сетки и четыре с ней, а также четыре душевых поддона.

Керамическую глазурованную плитку, которой облицованы стены, разберут, после чего стены выровняют штукатуркой и покрасят водоэмульсионными силиконовыми составами.

Через 10 лет пассажиропоток казанского аэропорта вырастет кратно

В октябре гендиректор казанского аэропорта Сергей Романцов поделился планами по строительству нового грузового терминала модульного типа площадью около 4 тысяч «квадратов» в связи с тем, что у аэропорта есть возможность начать регулярные грузовые перевозки с полноценным обслуживанием. Этому, по его словам, способствуют рост электронной коммерции и экономическое развитие Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Романцов рассказал, что в грузовом терминале предусмотрят зоны погрузки и разгрузки, досмотра, прибытия международных рейсов, хранения импортных грузов и другое. Выбор подрядчиков и начало проектирования отложены до утверждения мастер-плана по развитию аэропорта до 2050 года.

Его, к слову, должны презентовать до конца текущего года. Мастер-план составляется по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Разработкой занимается голландская компания, партнер аэропорта.

Вместе с этим в аэропорт хотят вернуть курительную комнату, которую убрали более восьми лет назад из-за ужесточения антитабачного закона. Тендер на ее поставку за 869,2 тысячи рублей аэропорт разместил этой осенью. Ее планировалось установить в зале ожидания вылета международных рейсов на втором этаже. Однако «конкурсная процедура не состоялась» — в этом году курительную комнату в казанском аэропорту ждать не стоит.



По прогнозам, через десятилетие пассажиропоток казанского аэропорта достигнет 8,3 миллиона человек. В прошлом году из-за распространения во всем мире коронавируса он составил всего 2,1 миллиона, в то время как в допандемийный 2019-й пассажиропоток превысил 3,4 миллиона человек.



Татьяна Демина