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Курительная кабина в казанском аэропорту в этом году не появится

10:31, 01.12.2021
Курительная кабина в казанском аэропорту в этом году не появится
Фото: Максим Платонов (архив)

Курительная кабина в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая в этом году не появится. Как сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин, «конкурсная процедура не состоялась».

Кабину планируется установить только в зоне ожидания международных рейсов. Ее сделают из закаленного стекла и накроют алюминиевыми композитными панелями или же их аналогом. Работать кабина, согласно техзаданию, будет во время курения + 10 минут после.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно тендеру, поставка и монтаж кабины должны быть произведены в течение 45 рабочих дней с момента подписания договора. Гарантийный срок составит не менее 12 месяцев со дня ввода в работу. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан

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