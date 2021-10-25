Казанский аэропорт представит план своего развития до конца 2021 года

Аэропорт Казани представит мастер-план по своему развитию до 2050 года. Сообщил об этом на пленарном заседании Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам гендиректор аэропорта Сергей Романцов.

По его словам, мастер-план поручил составить президент Татарстана Рустам Минниханов. План разрабатывается голландской компанией, партнерами аэропорта. В нем будут предусмотрены предложения по инфраструктурному развитию, в том числе по строительству нового пассажирского терминала, подходящего по прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку. Ожидается, что через 10 лет пассажиропоток казанского аэропорта составит 8,3 млн человек.

В 2019 году пассажиропоток был более 3,4 млн человек, в 2020 году из-за пандемии — всего 2,1 млн.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в казанском аэропорту произошел следующий случай. Самолет, вылетевший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги. В пресс-службе аэропорта сообщили, что инцидентов во время выполнения авиарейса Москва — Казань не было.

Дарья Акимова