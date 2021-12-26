На ремонт площадок для накопления мусора в Кировском и Московском районах Казани выделят 2,7 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Администрация Кировского и Московского районов Казани объявила о тендере на ремонт площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Начальная цена договора составила 2,7 миллиона рублей.

Источником финансирования выступает бюджет города, говорится на сайте госзакупок.

Ремонтные работы проведут по адресам:

ул. 6-я Залесная, 12;

ул. Береговая, 40;

ул. Боевая;

ул. Брюсова, 4;

ул. Герцена, 145;

ул. Куземетевская, 45а;

ул. Куземетевская, 68;

пер. Осиновский, 13;

ул. Приволжская, 168.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 12 января. Завершить работы необходимо до 30 июня 2022 года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В начале декабря Администрация Кировского и Московского районов проводила тендер на оказание услуг по уборке здания. Исполнителю необходимо производить влажную уборку и дезинфекцию дверных блоков до 31 декабря 2022 года. Цена договора составила 994 тысячи рублей.

Максим Кокунин