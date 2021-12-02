На уборку Администрация Кировского и Московского районов выделит почти 1 млн рублей

Администрация Кировского и Московского районов исполкома Казани объявила тендер на оказание услуг по уборке здания. Начальная цена договора — 994 тысячи рублей. Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования города.

Исполнителю необходимо поддерживать чистоту и порядок в кабинетах и помещениях здания по адресу: ул. Восстания, 82. Убираемая площадь помещений составляет 5 317 кв. метров. В число работ входят влажная уборка, протирка и дезинфекция дверных блоков и ручек, вынос мусора, удаление паутины и др. Оказать услугу необходимо в период с 10 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 10 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 13 декабря.

Недавно был объявлен тендер на уборку футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели предусмотрели 17,7 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 9 декабря.

Диана Жиленкова