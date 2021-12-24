Новак прогнозирует высокие цены на газ в Европе в следующем году

Цена на газ в Европе в следующем году будет держаться на высоком уровне. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Александр Новак.

— Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая, — обратил внимание он в интервью телеканалу «Россия 24».



Фото: government.ru

Тему газа накануне затронули и на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства напомнил, что Россия всегда выступала за долгосрочные контракты в этой сфере.

— Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Ну вот он отрегулировал — $2 тысячи с лишним за 1 тыс. кубов, — указал Путин.

Татьяна Демина