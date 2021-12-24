В Лиге безопасного интернета объяснили, почему формируется зависимость от гаджетов

Ограничение времени использования гаджетов может обезопасить детей. С таким мнением выступила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, зависимость от гаджетов у ребенка и у взрослых в основном формируется из-за дофаминовой петли. Дофамин — это нейромедиатор, вызывающий желание потреблять как можно больше контента. По этой причине тяжело оторваться от таких приложений, как Instagram или TikTok, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре психологи КФУ рассказали, почему формируется интернет-зависимость. По их мнению, временный отказ от социальных сетей весьма полезен для мозга и психики.

Диана Жиленкова