Психологи КФУ рассказали об интернет-зависимости

Отключение Instagram, Facebook и WhatsApp дало людям возможность провести спокойный вечер без онлайн-мира. Но были и те, у кого это вызвало самую настоящую «информационную ломку», заметил завкафедрой общей психологии института психологии КФУ Павел Устин.

По его мнению, вынужденное ограничение соцсетей пошло на пользу многим. Это дало возможность перезагрузиться, увидеть друг друга вживую.

Доцент кафедры общей психологии ИПО КФУ Альберт Чернов отметил, что падение соцсетей вызвало состояние паники или чувство пустоты — это повод осознать появление зависимости от гаджетов.

Фото: realnoevremya.ru

Удовольствие, которое мы получаем вместе с лайками; эмоции, которые мы испытываем, просматривая ролики, удивляясь и сопереживая, — все это заставляет нас возвращаться в соцсети снова и снова.

«И если в понедельник вам или вашему ребенку вдруг потребовалась валерьянка, то нужно срочно обращаться к психологу, потому что есть вероятность стать жертвой «эпидемии XXI века», — говорится в сообщении пресс-службы КФУ.

Специалисты отмечают, что подобные паузы весьма полезны для мозга и психики.

В понедельник вечером произошел масштабный сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. Они были недоступны больше четырех часов. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.