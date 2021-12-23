Столтенберг: НАТО «никогда не обещала не расширяться»

НАТО «никогда не обещала не расширяться», это следует из различных международных договоров. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, союзники отрицают, что когда-либо звучали подобные обещания. Столтенберг отметил, что множество международных договоров дают понять, что каждая страна может свободно определять свою судьбу. Это базовый принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия, передает «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Тема расширения НАТО на восток прозвучала сегодня и на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По его словам, прошло уже пять волн расширения Североатлантического альянса.

Также сегодня Столтенберг сообщил о готовности диалога с Россией на определенных условиях. По его словам, альянс не пойдет на компромиссы относительно своих основных принципов.

Диана Жиленкова