Путин: «Идите вы со своими озабоченностями!»

«Идите вы со своими озабоченностями!» — заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, рассуждая о реакции США на требование не расширять НАТО на восток. Он обратил внимание, что американская сторона не реагирует на эту просьбу.

— Мы сделаем то, что считаем нужным, — сообщил глава государства.

По словам Путина, прошло уже пять волн расширения Североатлантического альянса.



«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.