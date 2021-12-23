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Путин: «Идите вы со своими озабоченностями!»

13:40, 23.12.2021
Путин: «Идите вы со своими озабоченностями!»
Фото: kremlin.ru

«Идите вы со своими озабоченностями!» — заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, рассуждая о реакции США на требование не расширять НАТО на восток. Он обратил внимание, что американская сторона не реагирует на эту просьбу.

— Мы сделаем то, что считаем нужным, — сообщил глава государства.

По словам Путина, прошло уже пять волн расширения Североатлантического альянса.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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