В Казани до середины октября ограничат движение на участке улицы Баумана

В Казани с четверга, 8 июля, ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Баумана. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Участок возле дома №86 по ул. Баумана будет недоступен до 15 октября. Это связано с проведением работ по реставрации фасада здания, являющегося объектом культурного наследия.

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Напомним, с 06.00 до 14.00 21 июля будет ограничено движение по проезжей части ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина. Это связано с проведением в городе крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Татьяна Демина