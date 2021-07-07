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В Казани до середины октября ограничат движение на участке улицы Баумана

16:57, 07.07.2021
В Казани до середины октября ограничат движение на участке улицы Баумана
Фото: kzn.ru

В Казани с четверга, 8 июля, ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Баумана. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Участок возле дома №86 по ул. Баумана будет недоступен до 15 октября. Это связано с проведением работ по реставрации фасада здания, являющегося объектом культурного наследия.

Яндекс.Карты/скриншот

Напомним, с 06.00 до 14.00 21 июля будет ограничено движение по проезжей части ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина. Это связано с проведением в городе крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

    Татьяна Демина
    ОбществоИнфраструктура Татарстан
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