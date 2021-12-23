В Казани на улице Маяковского временно ограничат движение

В Казани будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Маяковского. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

С 12 по 20 января 2022 года участок улицы Маяковского возле дома №19 будет закрыт для движения. Это связано с работами на газопроводе низкого давления.

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Накануне стало известно, что в Казани продлили ограничение движения для пешеходов на участке около дома №1/111 по улице Октябрьский Городок до 5 января 2022 года.

Дарья Акимова