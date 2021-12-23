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Путин: правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет

15:52, 23.12.2021 2
Путин: правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что правительство страны должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. По словам главы государства, в предыдущие годы это удавалось сделать.

В частности, президент указал, что Кабмин РФ должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Ожидали большего, разочарование.
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  • Анонимно 23 дек
    Обещал не поднимать пенсионный возраст
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