Путин: правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что правительство страны должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. По словам главы государства, в предыдущие годы это удавалось сделать.



В частности, президент указал, что Кабмин РФ должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

