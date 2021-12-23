Путин: мы всегда были против политизации спорта

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал неприемлемым решение ряда стран о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае. Он считает, что это ошибочный шаг.



Путин рассказал, что один из экс-президентов США однажды заявил ему, что предыдущие американские бойкоты Олимпийских игр были ошибкой. Имя коллеги он называть не стал.

— Мы всегда были против политизации спорта, — озвучил позицию России глава государства.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

