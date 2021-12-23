Путин считает, что надо искать противоядие от гендерного «мракобесия»
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что не исключено, что в страну придут веяния гендерной политики Запада. По его словам, необходимо искать эффективное противоядие от «мракобесия», когда мужчина считает себя женщиной, и наоборот.
«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина». Он уверен, что у россиян есть моральная защита от гендерного «мракобесия».
«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.
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