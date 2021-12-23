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В Казани открыли мемориальную доску в честь бывшего прокурора Татарстана Сайфихана Нафиева

14:17, 23.12.2021
В Казани открыли мемориальную доску в честь бывшего прокурора Татарстана Сайфихана Нафиева
Фото: ks.tatarstan.ru

В Казани состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь заслуженного юриста РФ и ТАССР, бывшего прокурора Татарстана Сайфихана Нафиева. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Доску установили на здании Конституционного суда РТ по адресу: ул. Пушкина, 66/33. Текст на ней — на двух языках. На табличке написано: «В этом здании в 2000–2004 гг. работал первый председатель Конституционного суда Республики Татарстан, заслуженный юрист Российской Федерации и ТАССР, прокурор Республики Татарстан в 1992–2000 гг. Сайфихан Хабибуллович Нафиев».

Фото: ru.wikipedia.org

В мероприятии принимали участие президент Татарстана Рустам Минниханов, прокурор РТ Илдус Нафиков, члены семьи и друзья Сайфихана Нафиева, работники и ветераны прокуратуры республики, руководители федеральных и республиканских ведомств.

Об установке мемориальной доски Нафиеву сообщалось в ноябре.

Во вторник в Казани на фасаде Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта открыли мемориальную доску летчику-истребителю Михаилу Девятаеву.

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