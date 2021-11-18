В Казани установят мемориальную доску в честь бывшего председателя Конституционного суда РТ Сайфихана Нафиева
В Казани появится мемориальная доска в честь бывшего прокурора и председателя Конституционного суда Татарстана Сайфихана Хабибулловича Нафиева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Увековечить память Нафиева планируется на фасаде здания по улице Пушкина, 66/33 с текстом на русском и татарском языках.
С предложением установить мемориальную доску выступили Минкульт Татарстана и прокуратура республики.
Накануне сообщалось, что в Казани планируется установить памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву на здании казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.
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