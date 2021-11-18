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В Казани установят мемориальную доску в честь бывшего председателя Конституционного суда РТ Сайфихана Нафиева

14:02, 18.11.2021
В Казани установят мемориальную доску в честь бывшего председателя Конституционного суда РТ Сайфихана Нафиева
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани появится мемориальная доска в честь бывшего прокурора и председателя Конституционного суда Татарстана Сайфихана Хабибулловича Нафиева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Увековечить память Нафиева планируется на фасаде здания по улице Пушкина, 66/33 с текстом на русском и татарском языках.

С предложением установить мемориальную доску выступили Минкульт Татарстана и прокуратура республики.

Фото: ru.wikipedia.org

Накануне сообщалось, что в Казани планируется установить памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву на здании казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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