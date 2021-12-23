Путин заявил, что сделал все для раскрытия убийства Политковской и Немцова

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Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что сделал все для раскрытия убийств журналистки Анны Политковской и сопредседателя партии «Парнас» Бориса Немцова.

Вопрос о том, знает ли глава государства, кто был заказчиком этих преступлений, передал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Сам он на пресс-конференции отсутствует.



— Известно, что за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, и есть мнения, что они не заказчики, есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока не известно, — уверяет Путин.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.