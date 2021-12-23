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Путин: «Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями»

13:36, 23.12.2021
Путин: «Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями»
Фото: скриншот трансляции

«Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями», — заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в ответ на вопрос, какие гарантии может дать Москва, что не будет нападать на Украину.

Рассуждая в ответ на вопрос о том, кто создал Украину, глава государства напомнил, что это сделал Владимир Ленин.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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