Путин: США находятся у нас на пороге

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что США находятся «у нас на пороге». По его словам, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям, а исходя из требований безусловной безопасности России «на сегодня и в будущем».

— Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного? — задался вопросом Путин.



«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.