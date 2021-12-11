В электричках Татарстана перестанут продавать билеты по безналичному расчету
В пригородных поездах Татарстана перестанут продавать билеты по безналичному расчету. Об этом сообщается в соцсетях компании «Содружество».
Как объясняется, это вынужденная мера, так как не везде есть устойчивое интернет-соединение. Этим пользуются некоторые пассажиры и пытаются проезжать бесплатно.
В пригородных кассах и автоматах оплата проезда банковскими картами останется доступной.
В октябре вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил создать городские электрички в регионах. По его словам, в восьми городах России прорабатывается возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров. Среди них Казань.
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