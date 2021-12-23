Путин ответил на вопрос «о человеке, которого якобы отравили»
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном. Его глава государства назвал
«человеком, которого якобы отравили».
Путин обратил внимание, что Россия направляла другим странам множество запросов по отравлению Навального. Однако ответов никто не дал.
— Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить, — заявил глава государства.
Путин добавил, что не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью.
«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.
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