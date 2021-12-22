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В Казани продлили ограничение движения по улице Николая Ершова

18:08, 22.12.2021
В Казани продлили ограничение движения по улице Николая Ершова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани продлили ограничение движения для пешеходов на участке автомобильной дороги на улице Николая Ершова. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничение будет действовать до 5 января около дома №1/111 по улице Октябрьский Городок. Здесь продолжаются строительные работы.

Фото: realnoevremya.ru

Также с сегодняшнего дня в городе ограничено движение транспорта и пешеходов на участках автомобильных дорог на улицам Ново-Песочной и Суконной. Ограничение будет действовать до 22 января 2022 года из-за работ по выносу водопровода.

Кроме того, с 24 декабря в столице Татарстана временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги на улице Хусаина Мавлютова.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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