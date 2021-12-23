Онлайн-ретейлер Самокат начал работу в Нижнекамске

Онлайн-ретейлер с доставкой товаров за 15 минут Самокат запустился в Нижнекамске. До конца 2021 года компания намерена вдвое увеличить число городов присутствия сервиса. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания и товаров для дома стала доступна для жителей Нижнекамска.

Курьеры-партнеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15—30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря «дарксторам», или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. На момент запуска сервис разместил на территории Нижнекамска до 5 дарксторов для покрытия всего города. Всего на территории России уже действует более 950 дарксторов, а курьеры-партнеры Самоката доставляют свыше 300 000 заказов ежедневно.

— Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это прежде всего экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими, — отмечает Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ретейлера Самокат. — Мы работаем в Татарстане уже больше года. Осенью 2020 года онлайн-ретейлер Самокат запустился в Казани, а летом 2021 года наш сервис стал доступен жителям Набережных Челнов. Мы рады, что жители Нижнекамска теперь тоже смогут воспользоваться услугой быстрой доставки продуктов питания и товаров для дома.

— Развитие экосистемы Сбера в регионах — важный социальный аспект. Мы стараемся окружить клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни. Многие татарстанцы уже смогли по достоинству оценить удобство сервиса онлайн-ретейлера Самокат. Сегодня он стал доступен и для жителей Нижнекамска и я очень надеюсь, что клиенты смогут освободиться от ежедневных бытовых хлопот и потратить время, которое они могли бы провести в магазинах, на что-то более важное, — комментирует Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.

В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе и продукты от популярных брендов Татарстана. Около трети ассортимента составляют товары собственной торговой марки Самоката. Это качественные и экологичные продукты, товары для дома и косметика.

Оформить и получить заказ жители Нижнекамска смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»