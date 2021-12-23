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В Казани произошло ДТП около «Корстона» с участием каршерингового автомобиля

10:37, 23.12.2021
В Казани произошло ДТП около «Корстона» с участием каршерингового автомобиля
Фото: realnoevremya.ru

В центре Казани напротив ТЦ «Корстон» произошло ДТП, сообщил «Реальному времени» очевидец.

На дороге почти вплотную к остановочному павильону общественного транспорта встали автомобиль каршерингового сервиса «Делимобиль» и машина «Лада».

Участники движения встали на двух полосах, включая автобусную. Авто «Делимобиля» протаранил «лбом» двери «Лады» со стороны водителя.

1 декабря в Елабужском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадал 21 человек, один погиб. Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения у перевозчика «ГК Альтекс». Подробности в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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