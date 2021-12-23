В Казани произошло ДТП около «Корстона» с участием каршерингового автомобиля
В центре Казани напротив ТЦ «Корстон» произошло ДТП, сообщил «Реальному времени» очевидец.
На дороге почти вплотную к остановочному павильону общественного транспорта встали автомобиль каршерингового сервиса «Делимобиль» и машина «Лада».
Участники движения встали на двух полосах, включая автобусную. Авто «Делимобиля» протаранил «лбом» двери «Лады» со стороны водителя.
1 декабря в Елабужском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадал 21 человек, один погиб. Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения у перевозчика «ГК Альтекс». Подробности в материале «Реального времени».
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