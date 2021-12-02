В Казани снесут ряд незаконно размещенных объектов и гаражей — список

Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления исполкома города опубликованы в сборнике документов мэрии.

В частности, сносу подлежат 22 незаконно установленных торговых объекта и павильона по адресам:

ул. Академика Глушко, вблизи домов №8, №30;

ул. Ленинградская, вблизи дома №23/3;

два павильона по ул. Академика Губкина, вблизи дома №18;

ул. Космонавтов, вблизи дома №4;

ул. Ю. Фучика, вблизи домов №106а и №64;

павильон и автофургон по ул. А. Кутуя, вблизи дома №7;

два павильона по ул. Х. Бигичева, вблизи дома №34;

ул. Декабристов, вблизи домов №85, №133е и №114;

ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;

пр. Победы, вблизи дома №33;

ул. Восстания, вблизи дома №87;

ул. Н. Ершова, кадастровый №16:50:050139:320;

ул. Липатова, вблизи дома №6б;

ул. Дементьева, вблизи дома №33;

ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №35б.

Собственники указанных объектов должны самостоятельно демонтировать их до 7 декабря. Если они этого не сделают, павильоны снесут в принудительном порядке в период с 8 декабря по 8 марта 2022 года.



В Вахитовском и Приволжском районах Казани планируется демонтировать несколько гаражей. Их адреса:

ул. Авангардная, вблизи дома №171;

ул. Ипподромная, вблизи дома №29;

ул. Юлиуса Фучика, д. 14;

пр. Победы, д. 41;

ул. Р. Зорге, 96, 100, 107 и 113 (вблизи ДОУ);

ул. Зинина, 41;

ул. Товарищеская, 32;

ул. Промысловая, 5;

ул. Техническая, 39б;

вблизи ул. Х. Такташа, 122;

ул. Заслонова, 8 (л.1);

ул. Айвазовского, 14, 14а;

ул.Карла Маркса, 23/6;

ул. Бр.Касимовых, 88.

Вместе с ним сносу подлежат два гаража по ул. Дубравной и Роторной и металлическая конструкция, шлагбаум по ул. Рихарда Зорге, 68.

В Московском районе Казани демонтируют металлический гараж, расположенный на ул. Батыршина. Владелец обязан снести объект добровольно до 7 декабря. Если он этого не сделает, гараж демонтируют принудительно в период с 8 декабря по 7 марта следующего года.

В Советском районе Казани планируется снести пять металлических гаражей. Их список:

ул. Минская, кадастровый №16:50:150101:69;

ул. Родины, д. 33;

ул. Красной Позиции, вблизи дома №6;

ул. Латышских Стрелков, вблизи домов №6 и №27.

Добровольно снести гаражи необходимо до 6 декабря. С 7 декабря начнется их принудительный демонтаж.

Татьяна Демина