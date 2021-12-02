В Казани снесут ряд незаконно размещенных объектов и гаражей — список
Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления исполкома города опубликованы в сборнике документов мэрии.
В частности, сносу подлежат 22 незаконно установленных торговых объекта и павильона по адресам:
- ул. Академика Глушко, вблизи домов №8, №30;
- ул. Ленинградская, вблизи дома №23/3;
- два павильона по ул. Академика Губкина, вблизи дома №18;
- ул. Космонавтов, вблизи дома №4;
- ул. Ю. Фучика, вблизи домов №106а и №64;
- павильон и автофургон по ул. А. Кутуя, вблизи дома №7;
- два павильона по ул. Х. Бигичева, вблизи дома №34;
- ул. Декабристов, вблизи домов №85, №133е и №114;
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
- пр. Победы, вблизи дома №33;
- ул. Восстания, вблизи дома №87;
- ул. Н. Ершова, кадастровый №16:50:050139:320;
- ул. Липатова, вблизи дома №6б;
- ул. Дементьева, вблизи дома №33;
- ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №35б.
Собственники указанных объектов должны самостоятельно демонтировать их до 7 декабря. Если они этого не сделают, павильоны снесут в принудительном порядке в период с 8 декабря по 8 марта 2022 года.
В Вахитовском и Приволжском районах Казани планируется демонтировать несколько гаражей. Их адреса:
- ул. Авангардная, вблизи дома №171;
- ул. Ипподромная, вблизи дома №29;
- ул. Юлиуса Фучика, д. 14;
- пр. Победы, д. 41;
- ул. Р. Зорге, 96, 100, 107 и 113 (вблизи ДОУ);
- ул. Зинина, 41;
- ул. Товарищеская, 32;
- ул. Промысловая, 5;
- ул. Техническая, 39б;
- вблизи ул. Х. Такташа, 122;
- ул. Заслонова, 8 (л.1);
- ул. Айвазовского, 14, 14а;
- ул.Карла Маркса, 23/6;
- ул. Бр.Касимовых, 88.
Вместе с ним сносу подлежат два гаража по ул. Дубравной и Роторной и металлическая конструкция, шлагбаум по ул. Рихарда Зорге, 68.
В Московском районе Казани демонтируют металлический гараж, расположенный на ул. Батыршина. Владелец обязан снести объект добровольно до 7 декабря. Если он этого не сделает, гараж демонтируют принудительно в период с 8 декабря по 7 марта следующего года.
В Советском районе Казани планируется снести пять металлических гаражей. Их список:
- ул. Минская, кадастровый №16:50:150101:69;
- ул. Родины, д. 33;
- ул. Красной Позиции, вблизи дома №6;
- ул. Латышских Стрелков, вблизи домов №6 и №27.
Добровольно снести гаражи необходимо до 6 декабря. С 7 декабря начнется их принудительный демонтаж.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым