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В Казани снесут ряд незаконно размещенных объектов и гаражей — список

10:12, 02.12.2021
В Казани снесут ряд незаконно размещенных объектов и гаражей — список
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления исполкома города опубликованы в сборнике документов мэрии.

В частности, сносу подлежат 22 незаконно установленных торговых объекта и павильона по адресам:

  • ул. Академика Глушко, вблизи домов №8, №30;
  • ул. Ленинградская, вблизи дома №23/3;
  • два павильона по ул. Академика Губкина, вблизи дома №18;
  • ул. Космонавтов, вблизи дома №4;
  • ул. Ю. Фучика, вблизи домов №106а и №64;
  • павильон и автофургон по ул. А. Кутуя, вблизи дома №7;
  • два павильона по ул. Х. Бигичева, вблизи дома №34;
  • ул. Декабристов, вблизи домов №85, №133е и №114;
  • ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
  • пр. Победы, вблизи дома №33;
  • ул. Восстания, вблизи дома №87;
  • ул. Н. Ершова, кадастровый №16:50:050139:320;
  • ул. Липатова, вблизи дома №6б;
  • ул. Дементьева, вблизи дома №33;
  • ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №35б.

Собственники указанных объектов должны самостоятельно демонтировать их до 7 декабря. Если они этого не сделают, павильоны снесут в принудительном порядке в период с 8 декабря по 8 марта 2022 года.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани планируется демонтировать несколько гаражей. Их адреса:

  • ул. Авангардная, вблизи дома №171;
  • ул. Ипподромная, вблизи дома №29;
  • ул. Юлиуса Фучика, д. 14;
  • пр. Победы, д. 41;
  • ул. Р. Зорге, 96, 100, 107 и 113 (вблизи ДОУ);
  • ул. Зинина, 41;
  • ул. Товарищеская, 32;
  • ул. Промысловая, 5;
  • ул. Техническая, 39б;
  • вблизи ул. Х. Такташа, 122;
  • ул. Заслонова, 8 (л.1);
  • ул. Айвазовского, 14, 14а;
  • ул.Карла Маркса, 23/6;
  • ул. Бр.Касимовых, 88.

Вместе с ним сносу подлежат два гаража по ул. Дубравной и Роторной и металлическая конструкция, шлагбаум по ул. Рихарда Зорге, 68.

В Московском районе Казани демонтируют металлический гараж, расположенный на ул. Батыршина. Владелец обязан снести объект добровольно до 7 декабря. Если он этого не сделает, гараж демонтируют принудительно в период с 8 декабря по 7 марта следующего года.

В Советском районе Казани планируется снести пять металлических гаражей. Их список:

  • ул. Минская, кадастровый №16:50:150101:69;
  • ул. Родины, д. 33;
  • ул. Красной Позиции, вблизи дома №6;
  • ул. Латышских Стрелков, вблизи домов №6 и №27.

Добровольно снести гаражи необходимо до 6 декабря. С 7 декабря начнется их принудительный демонтаж.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан

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