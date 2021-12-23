Рособрнадзор: нет никаких рисков, чтобы оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Фото: Максим Платонов

Для того чтобы оставить единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для планирующих поступление в вузы учеников, нет никаких рисков, такое мнение выразил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



Такая практика была применена впервые в этом году, когда в связи с пандемией выпускники, не планировавшие поступать в вузы, сдавали лишь обязательные для всех экзамены по русскому языку и математике.

«При сдаче экзаменов в таком формате «ничего трагичного не произошло», — отметил Мурзаев и выразил мнение, что этот формат должны будут поддержать как Госдума и правительство, так и само общество.

По словам Мурзаева, два года пандемии показали, что 10% выпускников выбирают сдачу экзаменов не в форме ЕГЭ, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Максим Платонов

В России в 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля.

Маргарита Головатенко